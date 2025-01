Gaza, la devastazione del campo di Jabaliya dopo il cessate il fuoco

Dopo il cessate il fuoco tra Hamas e Israele, i palestinesi hanno iniziato a tornare verso ciò che rimane delle loro case, evacuate durante i 15 mesi di guerra. Alcuni stanno cercando di creare rifugi di fortuna tra le macerie, nonostante la mancanza di acqua e il rischio di ordigni inesplosi. Alcuni funzionari dell''Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), in visita al campo di Jabaliya, hanno detto di "aver guidato per 10 minuti senza vedere un solo edificio in piedi".