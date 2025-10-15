Gaza, l'impegno dell'Italia: pronte 100 tonnellate di aiuti alimentari

Nel primo vertice di governo dopo la firma degli accordi in Egitto, la premier Giorgia meloni, impegnata su altri dossier internazionali, ha chiesto ai ministri competenti di aprire il cantiere della fase due. Roma è al lavoro su più fronti: a inizio novembre è previsto l'invio a Gaza di centinaia di tonnellate di aiuti umanitari. Ma il governo punta anche alla ricostruzione della Striscia: ospedali, scuole, infrastrutture, palazzi. Tanti i progetti, compreso quello di sostenere la nascita di un nuovo gruppo dirigente.