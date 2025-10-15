Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaElezioniEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
Speciale Il conflitto in Medioriente
IL PROGRAMMA

Gaza, l'impegno dell'Italia: pronte 100 tonnellate di aiuti alimentari

Roma è al lavoro su più fronti: non solo cibo per il popolo palestinese, ma anche ricostruzione di palazzi e ospedali

di Laura Berlinguer
15 Ott 2025 - 19:37
01:33 

Nel primo vertice di governo dopo la firma degli accordi in Egitto, la premier Giorgia meloni, impegnata su altri dossier internazionali, ha chiesto ai ministri competenti di aprire il cantiere della fase due. Roma è al lavoro su più fronti: a inizio novembre è previsto l'invio a Gaza di centinaia di tonnellate di aiuti umanitari. Ma il governo punta anche alla ricostruzione della Striscia: ospedali, scuole, infrastrutture, palazzi. Tanti i progetti, compreso quello di sostenere la nascita di un nuovo gruppo dirigente.

israele guerra hamas
gaza
video evidenza