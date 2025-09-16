Logo Tgcom24
PIOGGIA DI MISSILI

Gaza, l'attacco su larga scala è iniziato

" Fonti mediche palestinesi parlano di oltre 40 morti nelle ultime ore

di Elia Milani
16 Set 2025 - 13:41
01:34 

Poco prima di mezzanotte una pioggia di missili colpisce Gaza City. L’attacco sulla grande città nel centro della Striscia è iniziato. L’Idf attacca con carri armati, droni, jet ed elicotteri. Due divisioni dell’esercito, la 98esima e la 162esima, formate da decine di migliaia di soldati, sono da questa notte in movimento dentro Gaza impegnate nella nuova fase dell’operazione “carri di Gedeone B”. Nei prossimi giorni si unirà alle manovre un’altra divisione, la 36esima.“Gaza sta bruciando”, dice il ministro della difesa Israel Katz. Fonti mediche palestinesi parlano di oltre 40 morti nelle ultime ore. Il portavoce dell'Idf invita i residenti di Gaza City a spostarsi a sud lungo la strada Al Rashid. Secondo i militari sono 350mila i palestinesi evacuati finora, il 40% della popolazione della città. “Questa è una fase cruciale”, ha detto Netanyahu dall’aula dove è in corso il processo che lo vede imputato per corruzione. 

