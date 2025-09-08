Logo Tgcom24
Gaza, Israele intensifica i bombardamenti sugli edifici residenziali

Prima di demolirli, lo Stato ebraico manda avvisi di evacuazione

08 Set 2025 - 18:42
L'esercito israeliano ha intensificato i bombardamenti sugli edifici residenziali rimasti a Gaza City, nella parte settentrionale dell'enclave, lanciando avvisi di evacuazione all'ultimo minuto prima di demolirli.

