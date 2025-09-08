Logo Tgcom24
I raid nella Striscia

Gaza, Israele bombarda la torre commerciale Al Ru'ya

Nell'edificio vivevano 30 famiglie e decine di sfollati nelle tende attorno all'edificio

08 Set 2025 - 18:00
L'esercito israeliano ha bombardato la torre commerciale Al Ru'ya a Gaza City. Nell'edificio vivevano più di 30 famiglie e decine di sfollati che hanno trovato rifugio nelle tende allestite attorno all'edificio. Si tratta del quarto grattacielo di Gaza City abbattuto da Israele nel giro di pochi giorni. Secondo l'esercito di Tel Aviv nella torre "Hamas ha installato apparecchiature di raccolta di informazioni, ordigni esplosivi e posti di osservazione". 

