Gaza, in Italia i bimbi malati: ora la cura in ospedale

Dopo mesi di sofferenza, tra gli orrori della guerra e i dolori della malattia, inizia la speranza per i 14 bimbi palestinesi malati oncologici che, dopo aver lasciato Gaza, sono arrivati a Ciampino a bordo di un volo speciale dell'Aeronautica militare. Ora a curarli saranno alcuni dei migliori ospedali pediatrici italiani. Ad accoglierli il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la ministra dell'Università Anna Maria Bernini dopo che il governo si è speso in questi mesi per il successo dell'iniziativa umanitaria promossa nell'ambito della missione Eubam-Rafah, alla quale l'Italia partecipa con un contingente di carabinieri al valico di Rafah per coordinare e facilitare il transito giornaliero di feriti e malati. Sul volo 45 persone, tra bambini e accompagnatori, che ora saranno accolti al policlinico Regina Margherita a Torino, al policlinico Umberto I e Bambino Gesù di Roma, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, agli Ospedali Civili di Brescia, al Meyer di Firenze, al Niguarda di Milano e all'Aou di Padova.