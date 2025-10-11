Logo Tgcom24
Speciale Il conflitto in Medioriente
Gaza, il rientro degli sfollati

La popolazione della Striscia prova a rientrare nei propri territori dopo il ritiro dell'Idf

11 Ott 2025 - 07:55
