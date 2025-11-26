Gaza, il convoglio della Croce Rossa trasporta i corpi restituiti da Israele

Un convoglio della Croce Rossa ha riportato a Gaza i corpi dei palestinesi restituiti da Israele, in un passaggio carico di tensione e significato. La procedura è avvenuta dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che tra i resti consegnati martedì sera da Hamas c'erano quelli dell’ostaggio Dror Or, rapito dal kibbutz Bèeri durante gli attacchi del 7 ottobre 2023. Le immagini mostrano i veicoli della Croce Rossa attraversare il valico, trasportando i corpi verso la Striscia in un clima di silenzio e massima protezione. Il trasferimento rappresenta una fase delicata delle dinamiche umanitarie legate al conflitto, gestita secondo le procedure previste dal diritto internazionale.