Gaza, il convoglio della Croce Rossa prende in consegna i primi tre ostaggi liberati da Hamas

Il convoglio della Croce Rossa Internazionale nella Striscia di Gaza per prendere in consegna le prime tre israeliane liberate da Hamas. Una fonte della sicurezza ha confermato al Jerusalem Post che le tre ragazze sono state consegnate alla Croce rossa che le consegnerà all'Idf. Un paio di elicotteri sono pronti ad accoglierle per portarle nel kibbutz di Reim dove è stato allestito un centro militare per un primo check medico.