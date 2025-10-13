Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale Il conflitto in Medioriente
i preparativi

Gaza, i mezzi della Croce Rossa verso il rilascio degli ostaggi

Le prime immagini che mostrano lo spostamento di un'ambulanza

13 Ott 2025 - 07:31
00:35 
video evidenza
israele guerra hamas