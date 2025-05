Hamas accetta la proposta Usa di tregua ma con alcune "osservazioni"

Anche da Hamas arriva un "sì", ma con riserva, alla proposta di cessate il fuoco presentata dall'inviato della Casa Bianca in Medio Oriente Steve Witkoff. Il movimento per la resistenza palestinese chiede nuove negoziazioni in merito alla liberazione degli ostaggi israeliani ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. Secondo il piano Witkoff, questi andrebbero tutti liberati nei primi due giorni dall'entrata in vigore dello stop alle armi, mentre Hamas ha proposto un rilascio in più fasi, allo scopo di garantire che l'accordo resti in vigore per tutti i 60 giorni fissati dall'inviato americano.