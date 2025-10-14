Logo Tgcom24
DOPO LA FIRMA DELL'ACCORDO

Gaza, Giorgia Meloni: "L'Italia farà la sua parte"

La vicinanza fisica nelle immagini ufficiali tra Trump e Meloni è la rappresentazione plastica di una linea politica condivisa

14 Ott 2025 - 13:18
01:31 

"E' una giovane donna bellissima e bravissima" dice Trump ironizzando sulle polemiche che si attende per averle rivolto - oltre ai complimenti per la solida leadership - anche un apprezzamento estetico. Ma la vicinanza fisica nelle immagini ufficiali tra Trump e Meloni è soprattutto la rappresentazione plastica di una linea politica condivisa fin dall'inizio per costruire le premesse per la pace. Spingendo sulla soluzione dei due popoli, due Stati. Ma è sull'impegno italiano nella stabilizzazione dell'intera area medio orientale che Meloni insiste.
  