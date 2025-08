Gaza, folla si accalca sui camion che distribuiscono gli aiuti

Migliaia di palestinesi si sono accalcati contro i camion degli aiuti umanitari in arrivo nella Striscia di Gaza, attraverso il corridoio di Morag, nel tentativo di procurarsi tutto il cibo possibile a causa della prolungata carenza di cibo in tutta l'exclave. Mentre i camion si allontanano, si vedono uomini arrampicarsi sui mezzi e correre in cerca di cibo. I camion che entrano vengono per lo più svuotati di rifornimenti da persone disperate e gruppi criminali prima di raggiungere i magazzini per la distribuzione.