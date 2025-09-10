Logo Tgcom24
dopo il primo in acque tunisine

Gaza, Flotilla denuncia un nuovo attacco

di Alessandro Tallarida
10 Set 2025 - 12:49
Appena il tempo di alzare gli occhi al cielo e una scia di fuoco piomba sul ponte di nave Alma, una di quelle che partecipano alla global Sumud Flotilla. "E' il secondo attacco in poche ore", denunciano gli attivisti, dopo quello alla Family Boat, che ospita a bordo anche Greta Thumberg. "La nostra flotta è stata deliberatamente colpita un'altra volta", sostengono dalla Flotilla. In sostegno della missione in migliaia sono scesi in piazza in diverse città italiane.

