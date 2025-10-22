Gaza, dalla pasta alle barrette energetiche: le immagini della distribuzione degli aiuti

Prosegue la distribuzione di aiuti alimentari nella Striscia di Gaza nell'ambito del Programma alimentare mondiale (World Food Programme) delle Nazioni Unite. Ad essere distribuite sono scatole di cibo contenenti articoli da cucina come olio, sale, lenticchie, zucchero, pasta, concentrato di pomodoro e fagioli in scatola, dopo sei mesi di interruzione. In distribuzione anche le barrette nutrizionali ai bambini di una scuola improvvisata a Deir al-Balah. Il WFP punta a rifornire fino a 1,6 milioni di persone con pane, farina di frumento e scatole di cibo nei primi tre mesi del cessate il fuoco.