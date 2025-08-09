Gaza, dall'Egitto agli Emirati: il mondo arabo chiede il riconoscimento dello stato palestinese

Contrari all'operazione militare israeliana anche la maggioranza dei paesi arabi - sono sempre di più quelli che chiedono il riconoscimento dello stato palestinese, seguiti da Unione europea, Cina e Turchia, mentre è stata espressa una condanna unanime dai ministri degli Esteri di Italia, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Germania. Stamani intanto sono stati paracadutati su Gaza i primi aiuti umanitari dall'Italia, mentre Berlino, in uno scontro aperto col premeir Benjamin Netanyahu ha bloccato l'invio di armi a Israele, a cui gli Stati Uniti lasciano invece carta bianca restando almeno per ora, più in disparte.

I progetti di occupazione del governo dividono però anche lo stesso Israele mentre Hamas ha dichiarato che i soldati pagheranno caro l'assedio al territorio. Moriremo qui, dicono i palestinesi che non intendono lascire la Striscia. Mentre anche oggi si aggiorna il bilancio delle vittime per gli attacchi israeliani, almeno 14, secondo fonti locali.



