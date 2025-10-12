Gaza, conto alla rovescia per gli ostaggi

Il conto alla rovescia è iniziato. Tra poche ore i 20 ostaggi ancora vivi dentro Gaza verranno liberati e dopo 737 giorni torneranno ad abbracciare le loro famiglie. Secondo fonti di Hamas citate da media arabi, gli altri 28 ostaggi (quelli da tempo dichiarati ufficialmente morti) verranno consegnati invece in serata, ma non tutti: da tempo i miliziani hanno detto di avere difficoltà nel raggiungere i resti di alcuni di loro e secondo Canale 12, ad alcuni parenti in attesa è stato comunicato che i resti dei loro cari non saranno consegnati in questa prima fase.