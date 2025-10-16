Gaza completamente rasa al suolo: le immagini dei droni

Gli abitanti di Gaza non saranno costretti a lasciare la Striscia durante la ricostruzione. È quanto afferma un alto consigliere del presidente Usa Donald Trump, citato dal Times of Israel. Il piano di Trump per porre fine alla guerra afferma esplicitamente che i palestinesi saranno incoraggiati a rimanere nella Striscia di Gaza. Ma le immagini dei droni mostrano una Gaza City completamente rasa al suolo.