DUE ANNI DI GUERRA

Gaza completamente rasa al suolo: le immagini dei droni

Il piano di Trump per porre fine alla guerra afferma esplicitamente che i palestinesi saranno incoraggiati a rimanere nella Striscia di Gaza

16 Ott 2025 - 14:10
01:23 

Gli abitanti di Gaza non saranno costretti a lasciare la Striscia durante la ricostruzione. È quanto afferma un alto consigliere del presidente Usa Donald Trump, citato dal Times of Israel. Il piano di Trump per porre fine alla guerra afferma esplicitamente che i palestinesi saranno incoraggiati a rimanere nella Striscia di Gaza. Ma le immagini dei droni mostrano una Gaza City completamente rasa al suolo.