MALTEMPO NELLA STRISCIA

Gaza colpita da pioggia e vento, spazzate via le tende degli sfollati

Temperature in calo. Attesi temporali e grandine

16 Dic 2025 - 16:55
01:13 

Forti piogge hanno inondato le tende degli sfollati nella Striscia di Gaza, in una scia di maltempo peggiorato da diverse ore. Mahmoud Bassal, portavoce della Protezione Civile di Gaza, ha detto che migliaia di case parzialmente danneggiate durante gli attacchi israeliani rischiano di crollare da un momento all'altro a causa della pioggia e dei forti venti. 

Il Centro meteorologico palestinese prevede temperature in calo, soprattutto nelle zone montuose e rovesci sparsi nella maggior parte delle aree, che potrebbero essere accompagnati da temporali e occasionalmente grandine.

