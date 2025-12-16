Gaza colpita da pioggia e vento, spazzate via le tende degli sfollati

Forti piogge hanno inondato le tende degli sfollati nella Striscia di Gaza, in una scia di maltempo peggiorato da diverse ore. Mahmoud Bassal, portavoce della Protezione Civile di Gaza, ha detto che migliaia di case parzialmente danneggiate durante gli attacchi israeliani rischiano di crollare da un momento all'altro a causa della pioggia e dei forti venti.