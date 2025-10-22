Gaza City rasa al suolo: le immagini shock della devastazione

L'alba su Gaza City ha rivelato l'immensa devastazione di due anni di guerra, mentre il fragile cessate il fuoco tra Hamas e Israele sembra reggere. Sebbene il cessate il fuoco proposto dagli Stati Uniti sia stato messo alla prova da combattimenti e reciproche accuse di violazioni sin dal suo inizio, il 10 ottobre, sia Israele sia Hamas hanno dichiarato di essere impegnati a rispettare l'accordo. Si prevede che le fasi successive si concentreranno sul disarmo di Hamas, sul ritiro israeliano da ulteriori aree sotto il suo controllo a Gaza e sulla futura amministrazione del territorio devastato. Il piano degli Stati Uniti propone l'istituzione di un'autorità sostenuta a livello internazionale. Intanto il Servizio di azione contro le mine delle Nazioni Unite (Unmas) nei territori palestinesi occupati riferisce che la popolazione di Gaza sta affrontando una minaccia "incredibilmente elevata" a causa degli ordigni esplosivi disseminati nell'exclave palestinese. La scorsa settimana cinque bambini palestinesi sono rimasti feriti a causa di queste armi, sepolte tra le macerie dei bombardamenti israeliani. E questa è solo una delle centinaia di segnalazioni.