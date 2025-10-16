Gaza, camion carichi di aiuti attraversano il valico di Rafah sul lato egiziano

Decine di camion carichi di aiuti umanitari per Gaza hanno attraversato il valico di Rafah dal lato egiziano. Tra questi c'erano almeno cinque camion cisterna, che sono stati condotti nell'area di ispezione al valico di Kerem Shalom. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva statale egiziana Al-Qahera News, giovedì erano attesi circa 350 camion di aiuti umanitari sul lato egiziano del valico. I camion devono essere ispezionati dall'esercito israeliano prima di poter entrare a Gaza, ha aggiunto l'emittente.