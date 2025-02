Gaza, braccio di ferro sul prossimo scambio di prigionieri

Fonti palestinesi vicine ai colloqui sui tavoli paralleli di Doha e del Cairo parlano di progressi che potrebbero portare a un nuovo scambio di prigionieri che si terrebbe questo sabato, come previsto. Progressi che si specchiano nelle parole del portavoce senior di Hamas, Sami Abu Zuhri, che ha confermato l'intenzione di rispettare il calendario già concordato, che prevede il prossimo rilascio proprio entro il mezzogiorno di sabato. Si parla della liberazione di tre ostaggi; per gli altri 94 bisognerà attendere. Sull'accordo di tregua in tre fasi si è abbattuto il piano di Donald Trump che prevede il controllo di Gaza e la deportazione di 2 milioni di abitanti a cui - così ha esplicitato il presidente - non sarebbe mai più consentito il rientro.