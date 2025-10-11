Gaza, arrivano i primi camion di aiuti

I primi aiuti sono già entrati. Un numero imprecisato di camion, ma comunque un ulteriore segnale che l'accordo tra Israele e Hamas sta funzionando. Cibo, acqua, medicine e carburante bloccati per mesi. Il programma alimentare mondiale e le organizzazioni internazionali sono pronte a "inondare la Striscia di aiuti". Sono attesi 600 tir al giorno, mentre continua la marcia di migliaia di palestinesi verso quello che resta delle loro case a Gaza City. Intanto, in Israele cresce l'attesa per il rilascio degli ostaggi: saranno liberati entro il pomeriggio di lunedì. In cambio lo Stato ebraico rilascerà circa 2mila detenuti palestinesi.

