Gaza, ancora polemica sugli aiuti

"È chiaro a tutti che i lanci di aiuti umanitari contengano armi e munizioni per Hamas" - ha dichiarato il parlamentare del Likud Moshee Saada, scatenando una nuova ondata di polemiche mentre a Gaza si continua a combattere la fame.

Quando arrivano gli aiuti umanitari tramite i lanci aerei e i camion provenienti dal valico di Rafah - inizia la lotta per il cibo. Le persone - uomini, donne e bambini - si ammassano per accaparrarsi da mangiare. Qualcuno muore nella ressa, altri, invece - appartenenti a bande criminali - riescono ad assicurarsi più prodotti e a rivenderli al mercato nero a prezzi esorbitanti, che cambiano di ora in ora.

