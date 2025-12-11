Logo Tgcom24
l'accusa nel report

Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre 2023 in poi"

Nel report dell'associazione"si legge che i"gruppi armati palestinesi"hanno commesso "violazioni della legge umanitaria internazionale, crimini di guerra e crimini contro l'umanità"

11 Dic 2025 - 20:11
Centosettantatré pagine di orrore, nelle quali si analizzano i crimini commessi da Hamas e da altri gruppi armati palestinesi il 7 ottobre 2023 e nei mesi seguenti sui civili, bambini compresi, e sugli ostaggi: omicidi, rapimenti, stupri, torture, mutilazioni. Che si possono riassumere nell'accusa pesantissima contenuta nel rapporto: "sterminio". Amnesty International, una delle più note organizzazioni dei diritti umani, aveva già accusato gli autori dell'attacco contro Israele di aver commesso crimini di guerra durante il massacro, ma non aveva mai affermato che la portata e la natura della violenza raggiungono la soglia dei crimini contro l'umanità.

gaza
israele guerra hamas