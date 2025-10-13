Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale Il conflitto in Medioriente
secondo gli accordi

Gaza, all'ospedale Nasser l'attesa dei detenuti che Israele deve rilasciare

Dopo gli ostaggi israeliani saranno liberati anche diversi detenuti palestinesi"

13 Ott 2025 - 09:29
00:30 
israele guerra hamas
video evidenza