Gaza, Adam in viaggio verso l'Italia: in Lombardia le cure per lui e altri bambini feriti

L’undicenne, accompagnato dalla madre Alaa al-Najjar, dalla zia e da quattro cugini, giungerà all’aeroporto milanese di Linate in serata — intorno alle 19.30 — a bordo di un volo umanitario dell’Aeronautica militare. Un video mostra il trasbordo verso l'aeroporto su un'ambulanza della Mezzaluna Rossa. "Non provo odio" ha dichiarato la mamma del bambino, pediatra. "Per Adam sogno in Italia una scuola senza bombe", le sue parole lasciandosi alle spalle la terra dove ha perso marito e nove figli.