Gaza, accordo in Egitto, Meloni: "Straordinaria notizia"

"È una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate". Con queste parole Giorgia Meloni commenta l'accordo raggiunto in Egitto tra Israele e Hamas per l'applicazione della prina fase del piano di pace stilato dagli stati uniti. Ringrazio il presidente Trump e i mediatori per gli sforzi cruciali che hanno portato a questo risultato. Questo accordo e il più ampio percorso tracciato dal piano Trump costituiscono un'opportunità unica che deve essere colta. Per questo - aggiunge la premier - esorto tutte le parti a rispettare pienamente le misure concordate e a lavorare per la realizzazione dei prossimi passi. L'Italia è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza.