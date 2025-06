Gaza, 74 morti nelle ultime 24 ore

Almeno 74 persone sono state uccise e altre 391 ferite dagli attacchi su Gaza nelle ultime 24 ore. Il ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas, porta così a oltre 56mila morti e 132mila feriti il bilancio complessivo dell'assedio israeliano all'enclave. La tregua che ha fermato il lancio di missili tra Israele e Teheran sposta nuovamente i riflettori sulla Striscia martoriata e ridotta in macerie. Almeno 14, secondo Al Jazeera, le persone uccise mentre aspettavano gli aiuti umanitari vicino al corridoio di Netzarim. Più a sud, a Khan Yunis, sette soldati dell'Idf hanno perso la vita in uno dei più gravi attacchi contro le forze dello Stato ebraico. Un attentatore, sembra solitario, si è lanciato contro un blindato, facendosi esplodere e uccidendo sul posto i militari. Intanto è il ministro degli Esteri Antonio Tajani ad annunciare che altre 11 abitanti di Gaza saranno accolti nelle prossime ore in Italia.