Garanzie di sicurezza a Zelensky dai leader europei, Meloni: "Fatti passi avanti"

Forse questa è la volta buona. i leader europei a Washington forniscono le garanzie di sicurezza di cui Zelensky ha bisogno per accettare un compromesso doloroso e cedere territori in cambio della pace. Tra i capi di stato e di governo dei principali paesi europei Giorgia Meloni svolge il suo ruolo di equilibrio e mediazione per facilitare l'accordo, forte della sua lealtà all’Europa e del suo rapporto personale con Donald Trump da cui incassa i complimenti.

