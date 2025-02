Galles, William e Kate pasticcieri per un giorno

Doppio appuntamento gastronomico per beneficenza da parte dei reali britannici. Re Carlo e la Regina Camilla confezionano pacchi dono pieni di cibo per beneficenza in occasione del Ramadan in un noto ristorante indiano di Londra, il Darjeeling Express gestito da sole donne a Carnaby Street. Kate e William si sono invece spostati in Galles, nazione del Regno Unito a cui è legato il loro titolo di principi, per celebrare la festa di St David, santo patrono locale. Durante la visita hanno provato a preparare e infornare dolci tipici della tradizione gallese.