Galles, il principe William si rilassa con una sfida a biliardo

Il principe William ha mostrato il suo lato più spontaneo durante una visita nel nord del Galles, partecipando a una partita a biliardo insieme ai giovani di un'associazione del villaggio di Mochdre. Il futuro erede al trono ha trascorso del tempo con i ragazzi di Youth Shedz, un progetto che offre uno spazio sicuro dove sviluppare nuove competenze e costruire fiducia. L'iniziativa, nata per sostenere le comunità costiere, promuove inclusione e formazione attraverso attività condivise. William, da sempre attento ai temi legati alla gioventù, ha ascoltato le esperienze dei partecipanti e li ha incoraggiati a proseguire il loro percorso.