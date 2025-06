G7, Macron sussurra qualcosa a Meloni: lo sguardo del premier italiano e il pollice alzato

Nessuno sa cosa si siano detti, ma il video è diventato virale in pochissimo tempo. Poco prima dell’inizio del vertice G7 a Kananaskis, in Canada, il presidente francese Emmanuel Macron si è avvicinato a Giorgia Meloni, sussurrandole qualcosa all'orecchio. Il premier italiano ha prima fissato il capo dell'Eliseo senza replicare, quasi alzando gli occhi al cielo, poi ha sollevato il pollice, evidentemente per approvare le parole di Macron. Il siparietto, avvenuto sotto gli occhi di Donald Trump, è stato ripreso dalle telecamere e ha subito fatto il giro dei social.