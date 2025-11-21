Logo Tgcom24
G20, Meloni atterra a Johannesburg per il vertice dei leader

Il premier parteciperà al summit dei capi di Stato e di governo, poi tappa in Angola

21 Nov 2025 - 14:27
00:30 

Giorgia Meloni è arrivata a Johannesburg, in Sudafrica, dove da sabato 22 novembre prenderà parte ai lavori del G20 dei leader. Il volo del premier, partito nella notte da Roma, ha effettuato uno scalo tecnico all'aeroporto militare di Sigonella prima di proseguire verso il Paese africano. L'incontro riunisce i capi di Stato e di governo delle principali economie mondiali e affronterà i temi più urgenti dell'agenda globale, dalle sfide economiche alla cooperazione internazionale. Al termine del G20, il presidente del Consiglio si sposterà in Angola per partecipare al vertice Ue-Unione africana in programma a Luanda. 