G1, il robot umanoide cinese che stupisce con il kung fu

Il robot umanoide G1, sviluppato da un'azienda cinese, esegue mosse di kung fu con una precisione sorprendente e potrebbe superare presto le capacità umane. Non solo in grado di compiere azioni quotidiane come ordinare e versare acqua, ma anche di apprendere dal suo ambiente grazie all'intelligenza artificiale. Il suo algoritmo è open-source, permettendo ad altre aziende di migliorarlo o replicarlo, un approccio che differenzia la Cina da altri paesi come gli Stati Uniti. G1 rappresenta un passo importante nella corsa della Cina per superare gli Stati Uniti nell'uso dell'AI, con implicazioni non solo commerciali, ma anche militari, in quella che potrebbe diventare una nuova guerra fredda tecnologica.