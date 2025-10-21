Furto al Louvre, un casco da motociclista e un guanto: i nuovi indizi

Un casco da motociclista e un guanto. Sono i nuovi indizi nelle mani degli investigatori francesi che stanno indagando sul clamoroso furto al museo del Louvre, che anche oggi rimarrà chiuso. Si aggiungono dunque ulteriori elementi sulla scena del crimine, lasciati dai quattro rapinatori ancora in fuga. Proprio sull'identità dei malviventi nelle ultime ore si è concentrato il dibattito pubblico francese e non solo.