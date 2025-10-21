Furto al Louvre, un casco da motociclista e un guanto: i nuovi indizi

Si aggiungono ulteriori elementi sulla scena del crimine, lasciati dai quattro rapinatori ancora in fugadi Leonardo Mochi
Un casco da motociclista e un guanto. Sono i nuovi indizi nelle mani degli investigatori francesi che stanno indagando sul clamoroso furto al museo del Louvre, che anche oggi rimarrà chiuso. Si aggiungono dunque ulteriori elementi sulla scena del crimine, lasciati dai quattro rapinatori ancora in fuga. Proprio sull'identità dei malviventi nelle ultime ore si è concentrato il dibattito pubblico francese e non solo.
Viste le modalità paradossali, quasi cinematografiche del furto, in molti ipotizzano che dietro l'azione ci sia la mano dei Pink Panthers, la famigerata banda di ladri internazionali - composta soprattutto da cittadini provenienti dai Balcani - accusata di aver compiuto circa 400 furti di alto valore in tutto il mondo.