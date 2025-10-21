Logo Tgcom24
LA PANTERA ROSA E NON SOLO

Furto al Louvre, sui social impazzano i meme

Ecco una carrellata delle migliori "trovate" degli utenti

di Adele Costantini
21 Ott 2025 - 20:17
01:31 

Non ci resta che... ridere di quello che è successo a Parigi: basta aprire un social per essere travolti dall'ondata di ironia che si è scatenata dopo l'incredibile furto al museo Louvre. Ecco una carrellata di meme.

louvre