Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
rilasciate altre tre

Furto al Louvre, incriminate due persone

Una donna di 38 anni residente nella periferia nord della capitale francese e un uomo di 37 già noto alla giustizia per precedenti reati di furto

di Viviana Guglielmi
02 Nov 2025 - 14:56
01:31 

Svolta nel caso del furto al Louvre. Dopo giorni di interrogatori, la procura di Parigi ha formalmente incriminato due dei cinque sospettati arrestati mercoledì scorso: una donna di 38 anni residente nella periferia nord della capitale francese e un uomo di 37 già noto alla giustizia per precedenti reati di furto. Gli altri tre fermati sono stati rilasciati.

louvre
video evidenza