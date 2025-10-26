Logo Tgcom24
Furto al Louvre, fermati due sospettati

Si stringe il cerchio intorno al commando di 4 persone che con un colpo spettacolare in pochi minuti ha razziato corone, diademi e collier tempestati di pietre preziose

di Tito Giliberto
26 Ott 2025 - 12:20
Per il furto dei gioielli al Louvre sono stati fermati a Parigi 2 sospettati. Si stringe il cerchio intorno al commando di 4 persone che con un colpo spettacolare in pochi minuti ha razziato corone, diademi e collier tempestati di pietre preziose. Un primo "ladro d'oro" è stato bloccato all'aeroporto Roissy-Charles de Gaulle della capitale francese. Stava cercando di fuggire in Algeria. Era pedinato da giorni. Poco dopo, nella periferia nord di Parigi, è stato catturato un secondo componente della banda.

