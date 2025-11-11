Furto al Louvre, chi è il misterioso uomo con il cappello fedora

Il cappello è un omaggio all'eroe della resistenza francese Jean Moulin: un ragazzo d'altri tempi, vestito alla Sherlock Holmes o alla Hercule Poirot, dai quali Delvaux ha ripreso l'alone di mistero. Il giovane infatti non ha subito svelato la sua identità, mentre in tutta la Francia e non solo si moltiplicavano le speculazioni: dall'essere un'immagine manipolata con l'intelligenza artificiale, all'ipotesi per cui il 15enne sarebbe stato un membro della banda.