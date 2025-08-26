Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
i colpi in almeno 4 regioni

Furti di auto e riciclaggio, arresti tra Puglia e Molise

Venti le persone coinvolte, accusate a vario titolo di furto aggravato, ricettazione, riciclaggio e detenzione illecita di arma clandestina

26 Ago 2025 - 09:33
00:48 

Maxi operazione dei carabinieri contro un gruppo criminale composto da circa 20 persone, tutte originarie del  Foggiano, accusate a vario titolo di furto aggravato,  ricettazione, riciclaggio e detenzione illecita di arma  clandestina.  Sette persone sono finite in carcere e quattro ai  domiciliari. Altre nove persone sono sottoposte all'obbligo di  dimora nel comune di residenza. Si tratta della prosecuzione di  un'operazione del febbraio del 2024 che portò all'adozione di  misure ristrettive nei confronti di 19 persone, tre delle quali  avrebbero gradualmente riorganizzato le attività illecite,  finalizzate ad alimentazione il mercato di autovetture rubate e  dei pezzi di ricambio.  Le indagini hanno accertato la presenza di due distinti  gruppi dediti al furto di veicoli su tutto il territorio  nazionale che venivano successivamente portati a San Severo o in  centri limitrofi per essere rivenduti o sezionati per il  successivo commercio dei pezzi di ricambio. Contestati in tutto  28 episodi di furto di autovetture e veicoli commerciali,  asportati tra luglio e settembre 2024 in diverse regioni  (Puglia, Abruzzo, Molise, Marche e Campania). 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri