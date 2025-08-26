Furti di auto e riciclaggio, arresti tra Puglia e Molise

Maxi operazione dei carabinieri contro un gruppo criminale composto da circa 20 persone, tutte originarie del Foggiano, accusate a vario titolo di furto aggravato, ricettazione, riciclaggio e detenzione illecita di arma clandestina. Sette persone sono finite in carcere e quattro ai domiciliari. Altre nove persone sono sottoposte all'obbligo di dimora nel comune di residenza. Si tratta della prosecuzione di un'operazione del febbraio del 2024 che portò all'adozione di misure ristrettive nei confronti di 19 persone, tre delle quali avrebbero gradualmente riorganizzato le attività illecite, finalizzate ad alimentazione il mercato di autovetture rubate e dei pezzi di ricambio. Le indagini hanno accertato la presenza di due distinti gruppi dediti al furto di veicoli su tutto il territorio nazionale che venivano successivamente portati a San Severo o in centri limitrofi per essere rivenduti o sezionati per il successivo commercio dei pezzi di ricambio. Contestati in tutto 28 episodi di furto di autovetture e veicoli commerciali, asportati tra luglio e settembre 2024 in diverse regioni (Puglia, Abruzzo, Molise, Marche e Campania).