Fumo su Striscia di Gaza nel secondo anniversario del 7 ottobre

Le immagini del Nord dell'area

07 Ott 2025 - 11:29
05:28 

Fumo si leva sopra la Striscia di Gaza settentrionale nel giorno in cui Israele commemora il secondo anniversario dell'attacco del 7 ottobre 2023, mentre Hamas e i negoziatori israeliani conducono colloqui indiretti per porre fine alla guerra di due anni, sulla base del piano di pace proposto dagli Stati Uniti. L'esercito israeliano ha riferito che un razzo è stato lanciato dal Nord contro la comunità di confine israeliana di Netiv Haasara, senza causare feriti.

israele guerra hamas

