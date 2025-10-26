Fuga di notizie sul Louvre, ira del procuratore di Parigi

A una settimana dal furto al museo del Louvre c'è una prima svolta nelle indagini. Due sospetti sono stati arrestati e sono attualmente in custodia cautelare. Immediato il plauso del ministro dell'Interno Laurent Nuñez, mentre il procuratore di Parigi Laure Beccuau ha lamentato la "divulgazione frettolosa di notizie da parte di persone informate" e ha chiesto che le indagini proseguano nel rispetto del segreto istruttorio.