Frecce Tricolori in volo a sorpresa su Milano: il passaggio che ha allarmato la città

Il test in vista del sorvolo di mercoledì per celebrare i 100 anni dell'Areonautica Militare nel capoluogo lombardo

29 Set 2025 - 12:31
00:33 

Una formazione ridotta delle Frecce Tricolori ha effettuato lunedì mattina un passaggio di ricognizione sul centro di Milano. I sorvoli, che hanno attirato l'attenzione dei milanesi (e allarmato qualcuno), sono avvenuti "alle quote autorizzate - precisa l'Aeronautica Militare -, in accordo con le vigenti direttive e opportunamente coordinati con le istituzioni territoriali", in vista del sorvolo di mercoledì per celebrare i 100 anni di presenza dell'Aeronautica Militare in città.

