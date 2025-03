Fratoianni-Piccolotti, l'imbarazzo della Tesla in garage

Fratoianni come Trump? Ebbene sì, anche se - raggiunto al telefono dal quotidiano "Il Foglio" - ci tiene a specificare tutti i distinguo del caso: "Non è mia, è di mia moglie, io al limite - e assai raramente - la guido". I dettagli li spiega lei, Piccolotti, che non si fa problemi a usare il "noi" e a dire che sì, la Tesla modello Y l'hanno comprata - sottolineando "purtroppo" - anni fa. "L'abbiamo presa prima che Musk diventasse nazista" scandisce, "l'abbiamo presa col leasing quindi per ora non è possibile venderla, ma poi ce ne libereremo". "Un dispiacere, ma quando l'ho presa era un altro momento, e l'ho pagata anche poco", aggiunge Piccolotti. Per la cronaca, 47mila euro, "eravamo felici con l'auto elettrica".