Frasi shock nel video sui social, Piero Armenti smentisce tutto: "E' un fake"

Un video circolato sui social ha scatenato polemiche attorno a Piero Armenti, influencer e imprenditore. Le immagini mostrerebbero l’autore e influencer pronunciare espressioni pesanti, tra cui insulti apparentemente rivolti a dipendenti o futuri candidati per l’apertura di un nuovo punto vendita di Bukies, il locale proprio di Armenti specializzato in panini e cibo americano, in Campania. Il contenuto è stato ripubblicato anche sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli. La replica di Armenti è arrivata sul suo profilo Instagram. L'imprenditore ha definito il filmato un falso, parlando esplicitamente di montaggio manipolato e di frasi estrapolate o ricreate attraverso strumenti di editing o intelligenza artificiale. "Purtroppo succede sempre", ha scritto in una storia su Instagram.