portato in carcere

Francia, sostenitori di Sarkozy si radunano davanti all'abitazione dell'ex presidente

Il figlio Louis ha indetto una manifestazione a sostegno di suo padre

21 Ott 2025 - 13:11
00:52 

Decine di persone si sono radunate nell'esclusivo quartiere parigino dove l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy vive con sua moglie, Carla Bruni-Sarkozy, in attesa che l'ex presidente lasci la sua abitazione per recarsi in prigione. Louis, figlio dei Sarkozy, ha indetto una manifestazione martedì mattina a sostegno di suo padre. Sarkozy viene incarcerato a seguito della condanna a 5 anni per aver usato fondi libici per finanziare la sua campagna elettorale del 2007.