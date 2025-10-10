Logo Tgcom24
sulla spiaggia di Gravelines

Francia, polizia usa lo spray al peperoncino contro i migranti che vogliono attraversare la Manica

Alcuni migranti hanno denunciato un uso eccessivo della forza da parte degli agenti

10 Ott 2025 - 13:51
01:24 