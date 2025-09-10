Francia, nuovo premier vecchi problemi

Sono già oltre 100 gli arresti in tutta la Francia per le proteste raccolte nella sigla "Blocchiamo tutto". I manifestanti hanno paralizzato le autostrade alle porte di Parigi, ma anche a Lione, Marsiglia e Bretagna. Azioni di piccoli gruppi che cercano di sorprendere le forze dell'ordine. Il movimento, nato sui social, promette di alzare l'intensità dello scontro. Ad unirsi alla protesta anche sindacati, antagonisti di sinistra e studenti che hanno occupato diversi licei. Un'azione organizzata da tempo che ha accelerato anche la crisi di governo nel Paese. Il presidente Macron ha scelto un nuovo primo ministro, Sebastien Lecornu, già ministro della Difesa. Un fedelissimo del presidente che raccoglie il testimone da Bayrou. L'Eliseo cerca così di arginare il caos istituzionale e arrivare all'approvazione della legge di bilancio. Una strada tutta in salita.