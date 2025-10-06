Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
dopo nemmeno un mese

Francia nel caos, Lecornu già si dimette da premier

E' il primo ministro francese con il mandato più breve della Quinta Repubblica

di Isabella Josca
06 Ott 2025 - 12:33
01:32 

Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lo fa sapere l'Eliseo. Nominato il 9 settembre, Lecornu era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra dopo aver svelato domenica sera parte della composizione del suo governo. Martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all'Assemblea. Lasciando la sede del governo, 27 giorni dopo la sua nomina, diventa il primo ministro con il mandato più breve della Quinta Repubblica

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri